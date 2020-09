Torcedor do Botafogo se passa por dirigente e faz sondagens por técnicos estrangeiros

Rio - Um torcedor do Botafogo tem se passado por dirigente para realizar sondagens a técnico estrangeiros. O homem, identificado como Anderson Firmino Lopes, enviou e-mails a representantes de diversos treinadores, como Alexandre Guimarães, que está no América de Cali, da Colômbia, e os portugueses Ricardo Sá Pinto e Ivo Vieira, que estão no Braga e Vitória de Guimarães.

O portal "UOL" teve acesso aos e-mails, enviado da conta “botafogocontatofutebol767@gmail.com”. Nela, o torcedor se apresenta como “um dos diretores de futebol do Botafogo de Futebol e Regatas, do Brasil, mais precisamente da cidade do Rio de Janeiro” e diz estar analisando opções de técnico para o clube. Ele ainda questionou a pretensão salários dos profissionais para virem trabalhar no Brasil.

Em nota, o Botafogo negou que tenha qualquer relação com Anderson.

“O Botafogo não reconhece Anderson Firmino Lopes como membro de sua diretoria. Apenas estão autorizados a negociar em nome do Clube os integrantes do Comitê Executivo de Futebol ou um representante formalmente habilitado, o que não é o caso em questão. O Departamento Jurídico foi acionado para tomar as medidas cabíveis”