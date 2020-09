Salomon Kalou é criticado por jornalista: 'Está se arrastando em campo'

Rio - Salomon Kalou marcou o primeiro gol com a camisa do Botafogo no último final de semana, em partida contra o Corinthians. No entanto, nem o gol foi capaz de evitar as críticas do jornalista Fábio Sormani, dos canais 'Fox Sports'. Segundo o comentarista, o atacante marfinense de 35 anos 'está se arrastando em campo'.



"O que mais me chamou a atenção foi o Kanu (sic), atacante que era do Chelsea. Kalou. Kalou né? Ele se arrasta em campo e consegue jogar no futebol brasileiro. A impressão que dá é que... Eu tenho 63 anos, fui jogar com meus netinhos, às vezes vai dar um pisada e a perna bambeia, o músculo não é mais o mesmo", disse Sormani, que emendou:



"Não faço fortalecimento, esses caras fazem. Na hora do gol a perna direita dele dá uma bambeada. Ele se arrasta em campo. E consegue jogar no futebol brasileiro. Não tem a menor condição de jogar na Europa e aqui joga. Esse é o nível do nosso futebol", disse o jornalista.