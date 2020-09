Rentería é regularizado e pode estrear pelo Botafogo contra o Athletico-PR

Rio - Contratado recentemente, o volante colombiano Carlos Rentería foi regularizado no BID nesta terça-feira e deve ser relacionado pelo Botafogo para o jogo contra o Athletico-PR, nesta quarta, às 17h30, na Arena da Baixada, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do repórter Thiago Veras, da Rádio Tupi.

Liberado para atuar pelo Botafogo, Carlos Rentería vai brigar por posição com Caio Alexandre, Honda e Luiz Otávio, além de Rafael Forster, que pode ser improvisado no meio.