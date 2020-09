Fogão quer fim da sina de empates

O velho ditado 'de grão em grão, a galinha enche o papo' não serve para o Campeonato Brasileiro. Sem perder, mas também sem vencer, o Botafogo vai de pontinho em pontinho marcando passo na tabela e, se não quebrar o jejum de vitórias contra o Athletico-PR, hoje, às 17h30, na Arena da Baixada, pode acabar entrando na zona de rebaixamento.

Equipe que mais empatou (cinco vezes) até o momento na competição, ao lado do Grêmio, o Alvinegro chega à oitava partida com apenas uma derrota, mas também com só um triunfo e na 15ª posição. Com o Z-4 batendo na porta, olhar o copo meio cheio já não faz mais sentido e somente os três pontos interessam diante do Furacão.

O problema é que ganhar na Arena da Baixada não é nada comum para o Botafogo. A última vez que superou o Athletico fora de casa foi em 2008 (3 a 0), antes mesmo da reforma do estádio. Doze anos depois, o Glorioso pode aproveitar a má fase do adversário, que vem de cinco derrotas e um empate nos últimos seis jogos, para acabar com o tabu e dar um salto na tabela.

Um triunfo hoje também significa acabar com uma sequência de quatro partidas sem vencer no Brasileiro, mas, se perder pontos mais uma vez, o Alvinegro vai igualar o maior jejum desde 2014, ano em que foi rebaixado para a Série B. Em 2017 (duas vezes), 2018 (duas vezes) e 2019, o time ficou sem vitórias por cinco rodadas.

DESATENÇÃO CUSTOU PONTOS

O Botafogo até esteve bem perto de somar quatro pontos a mais, só que os deixou escapar no apagar das luzes, um erro que não pode voltar a se repetir. Primeiro, vencia o Flamengo por 1 a 0 até os 50 do segundo tempo, quando Marcelo Benevenuto cometeu um pênalti e Gabigol converteu. Já na rodada passada, sofreu o gol de empate do Corinthians, aos 47, e o placar terminou em 2 a 2.

Não fosse o relaxamento no fim das partidas, o time estaria hoje em sétimo — com um jogo a menos. Erros sempre custam caro no Brasileiro.