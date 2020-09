Gatito Fernández sente desconforto para partida desta quarta, contra o Athletico

Curitiba - Um dos principais jogadores do Botafogo, Gatito Fernández pode não jogar contra o Athletico Paranaense nesta quarta-feira. De acordo com a 'Rádio Tupi', o arqueiro do Alvinegro sentiu um desconforto para a partida das 17h30, na Arena da Baixada. Por precaução, o clube levou três goleiros para o jogo.



Paulo Autuori levou, além de Diego Cavalieri, o goleiro Saulo. A expectativa é que Gatito Fernández jogue, mas a equipe terá peças para reposição caso o paraguaio não consiga atuar. O jogador vive expectativa pela punição por chutar a cabine do VAR na partida contra o Internacional. O gancho pode chegar até 180 dias.