Rio - Destaque do Botafogo no Brasileirão, o atacante Matheus Babi despertou o interesse do Santos. Segundo o site "Esporte News Mundo", o jogador é um dos nomes cotados para reforçar o ataque do Peixe.

A chegada de Babi seria um desejo do técnico Cuca, que gostou do perfil de jogo do atacante. José Carlos Peres, presidente do clube paulista, inclusive, já teria entrado em contato com seus representantes para manifestar interesse.

Matheus Babi chegou ao Botafogo há dois meses. Desde então, conquistou a vaga na equipe titular de Paulo Autuori e vem tendo boas atuações.