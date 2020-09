Rhuan deve ganhar a vaga da Kalou para o clássico; Cavalieri segue como titular

Rio - O Botafogo encara o Vasco no próximo domingo e o técnico Paulo Autuori deve promover algumas mudanças no time titular. Sem Kalou, liberado para viajar à França para participar da formatura, o treinador optou pelo jovem Rhuan para a vaga. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, Diego Cavalieri será mantido na equipe, enquanto Gatito segue se recuperando de uma lesão na coxa.



Recuperados, os atacantes Luis Henrique e Pedro Raul ficarão como opções no banco de reservas para o duelo contra o rival. O japonês Keisuke Honda volta ao time titular. Paulo Autuori deve levar ao Nilton Santos a seguinte escalação: Diego Cavalieri; Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Kanu; Kevin, Caio Alexandre, Keisuke Honda, Bruno Nazário e Victor Luis; Rhuan e Matheus Babi.