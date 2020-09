Kalou chega ao Rio na manhã deste domingo e fica à disposição para o clássico

Rio - Se os torcedores estavam preocupados porque Salomon Kalou não estaria disponível para o clássico contra o Vasco, esse 'problema' já foi resolvido. Formado após receber o diploma na França, o atacante marfinense viajará rumo ao Brasil de volta e deve chegar ao Rio de Janeiro na manhã deste domingo, horas antes da partida no Maracanã.



De acordo com a Rádio Tupi, Kalou chegará inclusive a tempo da concentração do time, às 12h. No entanto, apesar de estar à disposição de Paulo Autuori, o jogador deve ficar no banco de reservas por conta do desgaste da viagem. O jovem Rhuan, que tem se destacado quando entra na segunda etapa, deve ser o titular no lugar do atacante.