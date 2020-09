Jornalista da Globo exalta Salomon Kalou: 'Que técnica. É ele e mais 10'

Rio - Contratado recentemente pelo Botafogo, o atacante Salomon Kalou tem se destacado pela equipe de Paulo Autuori. Na última partida, o marfinense entrou na etapa final, fez boa jogada pela linha de fundo e deu assitência para Matheus Babi marcar o segundo do Alvinegro na partida. André Gallindo, jornalista da Globo, se rendeu ao jogador.



"Não dê meio metro de campo a Salomon Kalou. É o suficiente. Que técnica tem o marfinense. O novo administrador já é peça fundamental no Botafogo. É ele e mais 10", escreveu o jornalista nas redes sociais.



Kalou jogou apenas os últimos 45 minutos por conta do desgaste das viagens dos últimos dias. No sábado, o marfinense foi até a França receber o diploma de formatura da faculdade de administração que realizou. Kalou chegou no domingo de manhã, a tempo da concentração para o clássico.