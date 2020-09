Ex-goleiro do Botafogo troca agressões com a PM em partida da Série C

Rio - O jogo entre Treze-PB e Manaus acabou em pancadaria pela Série C do Brasileiro, na Arena da Amazônia. Após confusão por conta do tempo acrescido e um gol do time amazonense nos minutos finais, a Polícia Militar teve de intervir para proteger os árbitros. Andrey, goleiro do Treze, acertou um soco no escudo de um dos PMs.



“O Treze Futebol Clube lamenta profundamente as inverdades que estão sendo veiculadas sobre o atleta Andrey! Conforme as imagens a seguir, nosso atleta não agrediu o policial, mas sim revidou a agressão sofrida sem motivos. O problema não era com a PM, mas sim com a arbitragem”, afirmou o Treze, através de nota oficial.



Revelado pelo Botafogo, Andrey somou passagens Cabofriense, São Bento, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Botafogo-SP e CRB. A partida entre as duas equipes terminou empatada em 1 a 1 e o árbitro do jogo encerrou a partida antes do acréscimo total de tempo.