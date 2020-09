MPT quer garantir salários de funcionários e jogadores do Botafogo até o fim do ano

Rio - O Ministério Público do Trabalho (MPT) protocolou, na última terça-feira, uma ação na Justiça solicitando o bloqueio de verbas do Botafogo para garantir o pagamento de salários de funcionários e jogadores até o fim do período de calamidade pública, que termina em dezembro, e de direitos como férias, 13º salário e depósitos do FGTS atrasados. O processo corre na 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.

Na semana passada, o MPT garantiu junto ao Sindeclubes (Sindicato dos Empregados em Clubes do Estado do Rio de Janeiro) é ao Botafogo o desbloqueio de verbas para pagamentos de salários atrasados do elenco profissional (dois meses) e de funcionários (maio - para quem recebe mais de dois mil -, junho, julho e agosto).

Cerca de R$ 12 milhões já estão depositados em conta judicial, pouco mais que o suficiente para quitar os vencimentos atrasados - entre R$ 10 milhões e 11 milhões, de acordo com uma lista enviada pelo clube na segunda-feira. A Justiça expediu nesta quarta-feira o alvará que permite ao sindicato retirar o valor para realizar os pagamentos, e a previsão é de que eles comecem a ser realizados na próxima sexta.

Para garantir que as dívidas com os empregados sejam quitadas, o Alvinegro precisa enviar uma nova lista, desta vez com os funcionários e respectivos valores que têm a receber de férias, 13º e FGTS. A estimativa da procuradoria é de que pelo menos mais R$ 12 milhões sejam necessários para garantir o pagamento dos salários até dezembro, levando em conta apenas os salários.

Em contato com O Dia, a procuradora do trabalho responsável pelo caso, Vivian Brito Mattos, explicou o motivo do pedido de urgência para o pagamento dos vencimentos atrasados.

"É claro que o Botafogo tem outras dívidas, mas se esse pessoal para de trabalhar, o clube para e não consegue ter renda para pagar quem está dentro e nenhuma outra dívida. Tem que garantir os ativos", explicou Vivian.