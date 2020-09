Hora de pegar embalo para vencer no Brasileiro

O Botafogo deu fim ao jejum de vitórias na última quinta-feira, contra o Vasco, pela Copa do Brasil, mas agora tenta pegar embalo para acabar com a seca no Campeonato Brasileiro. O time de Paulo Autuori encara hoje o Santos, às 18h15, no Nilton Santos, e precisa vencer urgentemente para sair da zona de rebaixamento.

Já são seis tropeços seguidos na competição — quatro empates e duas derrotas —, a pior sequência desde 2014, o que custou a entrada no Z-4 na última rodada. Mas ainda há muito tempo para se recuperar e, com nove pontos, uma vitória pode levar a equipe até a 11ª colocação. O problema é que o adversário vive um momento oposto ao do Glorioso. Em grande fase de Marinho, o Peixe está invicto há quatro jogos — dois empates e duas vitórias.

A vaga na Copa do Brasil se tornou prioridade para o time carioca, já que as oitavas garantem R$ 2,4 milhões de premiação, mas Autuori não pode se dar ao luxo de poupar muitos jogadores no Brasileiro. Diante da necessidade de vencer, a tendência é que o time titular tenha poucas mudanças em relação ao de quinta-feira. E sem Luis Henrique, com pubalgia, e Pedro Raul, com lesão na coxa direita, fica ainda mais difícil rodar o elenco.

A tendência é que Rentería ganhe sua primeira chance de começar uma partida, seja na vaga de Caio Alexandre, Honda ou até de Bruno Nazário, que será poupado por conta de dores na coxa. Fernando ou Barrangeduy também podem ter uma oportunidade no lugar de Kevin. No mais, a escalação deve ser a mesma da vitória sobre o Vasco.

O goleiro Gatito Fernández, que será titular pela segunda vez após se recuperar de lesão no ombro, alertou para a necessidade de focar na partida contra o Santos, apesar do duelo decisivo na quarta-feira. "Temos que virar a chave. Estamos pensando no Brasileiro e precisamos de uma vitória, jogando em casa, diante de um grande rival. Estamos cientes da responsabilidade que temos no Campeonato Brasileiro e com muita convicção de que faremos um grande jogo neste domingo", disse o paraguaio à Botafogo TV.