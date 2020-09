Botafogo conversa com equipe francesa sobre transferência de Luís Henrique

Rio - Luís Henrique pode estar vivendo os últimos dias como jogador do Botafogo. O Olympique de Marselha, da França, manifestou um interesse concreto na contratação do jogador, que pertence ao Três Passos Atlético Clube, do Rio Grande do Sul, e está emprestado do Alvinegro. Além do OM, Everton-ING e PSV-HOL também fizeram contatos pelo atacante de 18 anos.

Os empresários de Luís Henrique estão a caminho do Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira para conversar pessoalmente com a diretoria do Botafogo sobre o futuro do atacante. A venda, apesar do TAC ter a maior parte dos direitos federativos do atleta, precisa ter um consenso.O portal francês "RMC Sport" noticiou que a negociação gira em torno de 10 milhões de euros (62,6 milhões de reais). O Botafogo tem 40% dos direitos do jogador - caso este valor seja confirmado, o Alvinegro embolsaria 25 milhões de reais.A quantia representaria o maior valor recebido pelo Botafogo na venda de um jogador na história do clube. O LANCE! apurou, contudo, que o Olympique de Marselha ainda não submeteu uma proposta oficial a nenhum dirigente do Alvinegro ou do TAC. Os contatos com os franceses, até agora, não passaram de um interesse formal.Luís Henrique disputou 19 partidas na atual temporada. Ele é o principal garçom do Botafogo em 2020, com cinco assistências. Além disso, marcou dois gols.