Comentarista afirma que Santos 'massacrou' o Botafogo: '4 a 0 não seria exagero'

Rio - O Botafogo empatou com o Santos em 0 a 0, no Estádio Nilton Santos, no último domingo. No entanto, para o comentarista Fábio Sormani, da Fox Sports, o resultado poderia ter sido bem diferente. Durante o programa "A Última Palavra", o jornalista afirmou que o Peixe "massacrou" a equipe carioca e que poderia ter vencido por 4 a 0.

"Vi o Santos muito melhor que o Botafogo, dominou o jogo praticamente todo. Chamou a atenção o Marcelo Benevenuto dizer que o Botafogo não venceu por detalhes. Ele estava no jogo de corpo, e a alma a cabeça estavam onde? Esse é o grande problema do futebol brasileiro, falta de entendimento do jogador, não sabe o que está acontecendo em campo. Vai para a Europa, bate e volta. Como pode após o jogo dar uma declaração dessas? O Santos massacrou, se acabasse 4 a 0 não seria exagero nenhum. Esbarrou na falta de qualidade dos atacantes na hora de colocar a bola no gol. O Santos deixou escapar dois pontos, porque é muito melhor que o Botafogo, que estava desfalcado e é fraco", afirmou.