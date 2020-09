Botafogo desmente negócio fechado por Luis Henrique: 'Mais uma sondagem'

Rio - O futebol carioca amanheceu com a notícia de que o destaque do Botafogo, o jovem atacante Luis Henrique, havia sido vendido ao Olympique de Marselha. De acordo com o veículo francês 'RMC Sports', os valores já estavam acordados e o jogador já viajaria nesta semana para o novo clube. Contudo, o Alvinegro ainda não confirmou a venda.



Em entrevista ao 'Globoesporte.com', um dos dirigentes do Botafogo afirmou que a notícia não passa apenas de 'mais uma sondagem'. Luis Henrique tem sido uma das principais peças no time de Paulo Autuori. Aos 18 anos, o atacante estreou na equipe profissional do Alvinegro no ano passado e já soma 21 partidas pelo clube, com dois gols marcados.