Tite elogia trabalho de Autuori no Botafogo: 'É um time com desempenho'

Rio - Convidado do "Bem, Amigos" desta segunda-feira, o técnico Tite fez elogios ao trabalho de Paulo Autuori no Botafogo. Mesmo com a má campanha do Glorioso no Brasileirão, o técnico da Seleção destacou o desempenho da equipe alvinegra.

"Você vê o Paulo Autuori, vi alguém de vocês falando que o Botafogo é um time com desempenho, mas com resultados que não condiziam com desempenho. Essa também é a minha opinião, com exceção do último jogo", disse Tite.

"Temos que ver que um técnico tem que fazer trabalho com início, meio e fim, gente. Se quisermos que o profissional possa evoluir, a classe de técnico tem que ser cobrada, falei da defasagem, mas tem que dar a ele um mínimo de tempo para desenvolver o trabalho", completou.