Por Lance

Publicado 19/10/2020 16:47 | Atualizado 19/10/2020 16:52

Rio - Chance de ouro. É assim que Gustavo Cascardo, recém-contratado pelo Botafogo, enxerga a chance de atuar pelo clube de General Severiano. Em entrevista à "BotafogoTV" neste domingo, o lateral-direito afirmou que não vai faltar empenho com a camisa preta e branca.

"É um sonho vestir a camisa do Botafogo, oportunidade incrível. Um dos clubes mais tradicionais do Brasil e do mundo pela história que tem. Tenho certeza que com o grupo que temos nós vamos dar sequência na temporada muito bem. Vou dar tudo em campo, sem bola perdida", afirmou.O defensor analisou que gosta de chegar ao ataque. Na própria visão, os avanços em velocidade pelos flancos do gramado são a jogada-chave de seu arsenal."Prezo um pouco mais na defesa mas quando tenho oportunidade gosto de chegar no último terço, fazer muita ultrapassagem e jogadas por dentro. Posso ajudar com a velocidade pelos lados, tento ajudar toda hora sempre que passo ao ataque", analisou.Cascardo ainda treina para ter condição física de estrear pelo Glorioso. O lateral-direito, que não jogava oficialmente desde o começo do ano, ainda está fora de ritmo de jogo. Contudo, já treina com bola e pode pintar nos próximos jogos do Botafogo.