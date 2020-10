Honda deu mais qualidade ao meio de campo, mas não foi suficiente Vitor Silva / Botafogo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 22:18 | Atualizado 19/10/2020 23:07

DIEGO CAVALIERI: Trabalhou menos do que Tadeu, mas mostrou segurança quando foi exigido. NOTA 6,5

KELVIN: Apagou a má impressão deixada em Porto Alegre. Correto na marcação e mais participativo no ataque. NOTA 6

MARCELO BENEVENUTO: De volta, tomou conta da defesa. Foi bem nas antecipações e levou a melhor na maioria das jogadas. NOTA 6,5

KANU: Seguro, foi importante na marcação pelo alto. NOTA 6,5

VICTOR LUÍS: Atuação discreta. Não comprometeu atrás, mas pouco avançou. NOTA 6

MATHEUS BABI: Na única chance que teve, obrigou Tadeu a fazer uma boa defesa. NOTA 6

RAFAEL FOSTER: Correto na marcação, deixou a desejar na saída de bola, com erros de passes simples. NOTA 5,5

ÉBER BESSA: Sem ritmo, o novo reforço para o setor de criação pouco apareceu. NOTA 5

CAIO ALEXANDRE: Se movimentou bem no primeiro tempo, auxiliando Honda e Nazário na armação. Caiu de produção no segundo. NOTA 6

CÍCERO: Pouco acrescentou. NOTA 5

HONDA: Foi bem na armação e perigoso na chegada ao ataque. Parou em duas grandes defesas de Tadeu. NOTA 7

BRUNO NAZÁRIO: Recuperado de lesão, foi boa opção no primeiro tempo, mas cansou no decorrer do jogo. NOTA 6

GUILHERME: Entrou na ponta, mas logo foi descolocado para a lateral e foi bem na marcação. NOTA 6

RHUAN: Enquanto teve fôlego, incomodou. Só faltou capricho no último passes. NOTA 6,5

DAVI ARAÚJO: Não conseguiu emplacar suas jogadas. NOTA 5,5

PEDRO RAUL: Com boa mobilidade, foi sempre opção de tabela. Mas, no duelo com Tadeu, levou a pior. NOTA 6,5

BRUNO LAZARONI: O Botafogo evoluiu em relação ao jogo com o Grêmio. Mais solto e dinâmico, criou muitas chances, mas faltou capricho. NOTA 6,5