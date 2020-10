Ronald Divulgação

Por O Dia

Publicado há 0 segundos

Rio - O Botafogo está no mercado em busca de reforços ainda para esta temporada. Segundo informações do portal "UOL" o clube tenta sua última cartada pelo atacante Ronald, do Botafogo-SP, tenta também um atacante que jogue nas pontas e um volante.

Uma reunião com o clube carioca e o estafe de Ronald poderia concretizar a contratação por empréstimo do atleta junto ao clube. Ainda de acordo com o site, é bem possível que aconteça envolvimento de jogadores durante a negociação.



Essa manobra usada pelo Botafogo poderia convencer o clube paulistas a liberar o atacante, visto que o Pantera indicou querer o pagamento integral da multa rescisória, algo fora da atual realidade financeira do Glorioso.