Por O Dia

Rio - A 44ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1) condenou o Botafogo a pagar cerca de RS$200 mil ao atacante Kieza em decorrência de salários atrasados, férias, multas trabalhistas e FGTS. As informações são do site "Fogão Net".

Inicialmente, Kieza pedia o valor de R$ 436.495,00 ao clube. A decisão vai ser recorrida pelo departamento jurídico do alvinegro. Caso a decisão se mantenha, os R$ 200 mil ganhos na causa ainda sofrerão correção monetária até o dia do pagamento.

Kieza atuou pelo Botafogo entre 2018 e 2019, o atacante marcou apenas 11 gols em 51 partidas. Hoje, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Náutico.