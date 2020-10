Gatito Fernandéz Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Rio - O goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, está lesionado e fora dos jogos do alvinegro desde 23 de setembro, surpreendendo ao ser convocado pelo Paraguai para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Os médicos do clube estranharam o chamado e os torcedores ficaram revoltados nas redes sociais.

Gatito estava no banco no jogo contra o Peru, que terminou empatado em 2 a 2, mas foi cortado da partida seguinte, contra a Venezuela. Ele sentiu a mesma lesão que o afastou das partidas do Botafogo, um edema ósseo no joelho direito. O arqueiro deu uma entrevista ao 'ge.com' e explicou a situação.

"Foi tudo feito de maneira clara e conversada. Os departamentos médicos (clube e seleção) trocaram informações. Eu já estava liberado para voltar e me sentia bem. Joguei os 90 minutos e depois treinei sem problema algum. No aquecimento pro segundo jogo é que senti o incômodo novamente. São coisas que acontecem na profissão, infelizmente. Mas tenho plena confiança nos médicos do Bota e da Seleção, disso não tenham dúvidas", falou o paraguaio.

Mesmo sem ter previsão de voltar a treinar com bola e nem de jogar pelo glorioso, tendo em vista que precisará passar por uma ressonância magnética no fim do mês para saber como está a lesão, Gatito está vivendo uma fase diferente da vida. Enquanto o goleiro descansa, o pai aparece. O paraguaio é pai de primeira viagem desde o último domingo e agora só tem agarrado a pequena Rafaella.



"Momento mais especial da minha vida. Veio até um pouco antes do esperado e ainda me sinto anestesiado. Não sei nem descrever o que estou sentindo. Mistura de amor, ansiedade, receio, esperança, alívio. Tudo junto!", comentou Gatito.