Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Rio - Uma boa notícia para a torcida alvinegra. O Botafogo assina nesta sexta-feira contrato com uma empresa do ramo de tecnologia e saúde para ocupar o lugar de patrocinadora master. O vínculo vai até o fim do Campeonato Brasileiro e o anúncio pode ser feito ainda hoje. As informações são do site "FogaoNet".



A diretoria não falou sobre valores, mas, segundo apuração, as cifras envolvidas são maiores que "o que vem sendo especulado".



Com o contrato assinado, o clube alvinegro terá o terceiro acordo finalizado desde o fim da paralisação das atividades por conta do covid-19. O clube já fechou com a Eletromil, que estampa sua marca logo abaixo do número da camisa, e a Zinzane, que está no ombro. Agora a diretoria corre atrás de patrocinadores para ocupar a barra frontal e parte superior das costas da camisa.