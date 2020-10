Bruno Lazaroni admite que o time foi mal em Porto Alegre Vitor Silva/Botafogo

Rio - A América do Sul continua sendo o alvo do Botafogo no que diz respeito a um possível volante. Após o fracasso com Jhon Duque, do Millonarios-COL, um novo jogador chegou ao radar do Alvinegro: Bruno Zuculini, do River Plate-ARG. A informação antecipada pelo "Info Botafogo".

Nos últimos dias, desde a desistência de Duque, um intermediador do Botafogo fez um contato junto ao River Plate perguntando sobre a situação de Bruno Zuculini. Reserva com Marcelo Gallardo, o Alvinegro enxerga um possível empréstimo como realidade.



O Botafogo fez uma sondagem e perguntou ao River Plate sobre como seria o proceder para um possível empréstimo até março de 2021, data do término do Campeonato Brasileiro. A partir da resposta, o nome de Bruno Zuculini foi passado para Túlio Lustosa e Bruno Lazaroni, que analisam o nome e, caso gostem, podem formalizar uma proposta.

O câmbio pode ser uma vantagem para o Botafogo nesta possível negociação. O salário de Zuculini é pago em pesos argentinos a partir de um cálculo da cotação do dólar. Apesar da alta da moeda americana, a moeda do país "hermano" está em baixa - atualmente, um peso vale 72 centavos de real. Desta forma, o salário do volante, com o câmbio, pode não parecer tão fora da realidade do Alvinegro.



AInda não há negociação concreta, mas o nome teve um "sinal verde" e está nas mãos de Túlio Lustosa. O diretor de futebol do Botafogo analisa e, caso tenha a aprovação de Bruno Lazaroni, pode seguir com a negociação. O clube de General Severiano busca um empréstimo sem custos, mas pagando os vencimentos do atleta.



Zuculini tem 27 anos e foi revelado pelo Racing. Em 2014, assinou com o Manchester City-ING, mas apenas acumulou empréstimos pelos Citizens. Defende o River Plate desde 2018, mas não é titular de Gallardo.