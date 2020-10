Victor Luis marcou de pênalti Vitor Silva/Botafogo

Por Lance

Rio - Nesta terça-feira, o lateral-esquerdo Victor Luís pode alcançar mais uma marca especial e expressiva na carreira. Quando entrar em campo com o Botafogo diante do Cuiabá, às 21h30, pela Copa do Brasil, o jogador completará 100 jogos com a camisa do Glorioso. O expressivo número seu dá na soma das duas passagens do atleta vestindo o número 6 do alvinegro carioca.

A história de Victor Luís com o Botafogo começou em 2016, quando o jogador desembarcou no Rio de Janeiro por empréstimo e realizou os primeiros 26 jogos pelo clube. Na temporada seguinte, continuou cedido ao alvinegro carioca e entrou em campo em mais 57 partidas, marcando os primeiros dois gols pelo time da estrela solitária.



O bom desempenho o fez retornar ao Palmeiras em 2018 e impôs um hiato na trajetória no Botafogo. A história de Victor Luís com o Glorioso voltou a ser reescrita em 2020, quando o alvinegro o trouxe novamente. Na atual passagem, o lateral-esquerdo realizou 14 jogos e anotou dois gols. Em todo o período, foram ainda quatro assistências.

Na carreira, além de Botafogo e Palmeiras, Victor Luís também defendeu Ceará e Porto, de Portugal. No período atuando profissionalmente, o atleta já realizou 259 partidas. A maior parte delas, 114, foi com a camisa do alviverde paulista. A tendência é que esta marca seja ultrapassada em breve e o clube carioca se torne o que mais vezes foi defendido pelo lateral-esquerdo.



Querido pela torcida e conhecedor da história e tradições alvinegras, o camisa 6 foi designado ainda para carregar a braçadeira de capitão do Botafogo em algumas partidas da temporada 2020. Agora, além da história já construída no clube carioca, Victor Luís ficará marcado, também, por alcançar a marca centenária representando a camisa alvinegra em campo.