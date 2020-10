Luxemburgo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - Após a saída de Bruno Lazaroni do comando do Botafogo , o nome de Vanderlei Luxemburgo foi ventilado pelos torcedores nas redes sociais. O ex-treinador do Palmeiras dividiu bastante opiniões entre os alvinegros. Boa parte defende o treinador como uma boa opção e outra parte não.

O Botafogo é o único clube do Rio de Janeiro que Vanderlei Luxemburgo ainda não comandou. Torcedor do Flamengo, ele esteve à frente do Rubro-Negro em algumas passagens, dirigiu o Fluminense em 2013 e foi técnico do Vasco no ano passado.

