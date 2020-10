José Welison está regularizado e à disposição para enfrentar o Ceará, sábado, no Nilton Santos Divulgação / Atlético Mineiro

Por O Dia

Rio - Enquanto busca um nome de consenso para substituir Bruno Lazaroni no comando técnico, o Botafogo ganhou um reforço para enfrentar o Ceará, neste sábado, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Emprestado pelo Atlético-MG até maio de 2021, o volante José Welison teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está a disposição de Flávio Tenius, preparador de goleiros que comandará interinamente o Glorioso no fim de semana.



Revelado pelo Vitória, o volante, de 25 anos, chega aumentar o leque de opções no meio de campo na disputa de posição com Rafael Foster e Cícero. Como defendeu o Galo na Copa do Brasil, o reforço está fora do confronto de volta com Cuiabá, que, na próxima terça-feira, joga pelo empate na Arena Pantanal para avançar.

Em delicada situação no Brasileiro, próximo ao Z-4, em 16º lugar e um ponto a frente do Vasco, que soma 18 pontos, o Botafogo teve a crise aumentada após a derrota por 1 a 0 para o Cuiabá. Com o orçamento limitado, o clube ainda busca reforços para o ataque para buscar uma reação na Série A.