Ramon Menezes Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Rio - Em busca de um novo treinador, o Botafogo tem mais um nome na mira: Ramon Menezes. O ex-técnico do Vasco se tornou o próximo alvo do Glorioso, após as tentativas com Alexandre Gallo não terem sido bem sucedidas. Com problemas financeiros, o clube carioca descartou investir em um treinador badalado.

Ramon Menezes, de 48 anos, teve passagem pelo Botafogo como jogador de futebol. Ele defendeu a equipe carioca na temporada de 2005. No ano seguinte, retornou ao Vasco, clube no qual teve a sua passagem mais marcante.

O treinador comandou o Vasco até o começo de outubro. Após um início promissor no comando da equipe carioca, Ramon Menezes não resistiu após uma sequência negativa no Brasileiro e também a eliminação na Copa do Brasil pelo próprio Botafogo.