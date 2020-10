Bruno Lazaroni Vitor Silva/Botafogo

Rio - Após ser retirado do cargo de treinador do Botafogo, Bruno Lazaroni divulgou em suas redes sociais que está se desligando do clube carioca. Ele rejeitou a oferta de voltar a ser auxiliar do clube carioca.

"Estou encerrando um ciclo profissional importante na minha vida. Gostaria de agradecer ao Botafogo pela oportunidade de vestir a camisa do clube por tantos anos. Vivi momentos incríveis, vitoriosos, em todas as categorias do clube e em diferentes funções. Na base, conquistei títulos em quase todas as categorias, como coordenador e gerente, participando diretamente da formação de diversos atletas. No profissional, como auxiliar permanente do clube, fomos campeões do Campeonato Carioca de 2018, último título conquistado pelo Botafogo", afirmou.

Bruno Lazaroni foi efetivado no cargo após a saída de Paulo Autuori no começo de outubro. Sob o seu comando, o Botafogo disputou seis partidas. Foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas, a última contra o Cuiabá, que selou o seu destino no clube.

"Após assumir o comando da equipe interinamente por algumas vezes, tive a oportunidade de ser o técnico efetivo da equipe profissional nesse ano. Infelizmente, foram apenas seis jogos em menos de um mês de trabalho, e a certeza de que estávamos buscando uma evolução. Acredito nesse grupo e sei que o Botafogo, pela sua grandeza e pela vontade dos jogadores, sairá dessa incômoda situação. Tenho objetivos na minha vida e seguirei em busca de novos desafios para dar sequência à minha trajetória no futebol", disse o ex-treinador.