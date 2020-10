O presidente do Botafogo, Nelson Mufarrej Vítor Silva/SSPress/BFR

Por Lance

Publicado 30/10/2020 17:46 | Atualizado 30/10/2020 17:47

Rio - O Botafogo, pela primeira vez em 2020, está adiantado com os compromissos financeiros em relação ao elenco e funcionários. O clube de General Severiano quitou, na tarde desta sexta-feira, a folha salarial referente ao mês de outubro. A informação foi dada primeiramente pela "Rádio Tupi" e confirmada pelo LANCE!.

Publicidade

Os custos de outubro venceriam apenas em 9 de novembro, quinto dia útil do próximo mês, mas o Botafogo desbloqueou uma verba referente a diretos de transmissão que estava bloqueada e, assim, pagou a folha de forma adiantada.



Toda a operação foi feita ao lado do Sindeclubes, como vem acontecendo desde a metade do ano. A partir do desbloqueio de dinheiro nas Varas de Trabalho, o dinheiro é depositado diretamente nas contas dos colaboradores.

Publicidade

Em campo, o Botafogo enfrentará o Goiás neste sábado, às 17h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.