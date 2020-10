Tulio Lustosa, novo gerente de futebol, teve seu primeiro de trabalho nesta sexta-feira Vitor Silva/Botafogo

Rio - À procura de um novo treinador após o desligamento de Bruno Lazaroni, o Botafogo fez vários contatos com técnicos dentro e fora do Brasil, mas todos sem sucesso. Em entrevista ao 'Globoesporte.com', Tulio Lustosa, gerente de futebol da equipe, confirmou os contatos por Roger Machado, ex-Bahia, e Daniel Garnero, ex-Olimpia.

"Muitos nomes surgiram, muita especulação. Teve um treinador que não fiz proposta, mas procurei, que foi o Roger Machado. Ele não quis ouvir proposta, porque não quer pegar dois trabalhos na mesma competição. E o Garnero, que nós fomos atrás. Ninguém além desses dois tinha recebido contato oficial do Botafogo", disse antes, de completar:



"Fizemos muitos contatos, um deles com esse treinador estrangeiro (Garnero). Falamos com o agente dele, chegamos a falar de valores. Ele não aceitou, mas agradeceu o contato. Disse que não poderia assumir por questões pessoais. Ele tem outro projeto", encerrou Tulio. O Botafogo enfrenta o Ceará, neste sábado, às 17h, no Nilton Santos.