Por O Dia

Seja bem-vindo e tenha sucesso com a gloriosa camisa, Angulo! O colombiano é o novo atacante do FOGÃO! pic.twitter.com/M2Y8dykRkG — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 31, 2020

Rio - O Botafogo anunciou a contratação do colombiano Ivan Angulo neste sábado. Aos 21 anos, o atacante pertence ao Palmeiras e chega ao Alvinegro por empréstimo até o fim do Campeonato Carioca de 2021. Iván Angulo estava no Cruzeiro por empréstimo desde janeiro, entretanto o alviverde pediu a o retorno do jogador devido a pandemia do covid-19.Quando as competições voltaram, o colombiano voltou à Raposa, porém, a equipe mineira estava punida pela Fifa devido a uma dívida com o Zorya-UCR pela contratação de Willian e não pôde registrar novos jogadores. O Botafogo terá o empréstimo sem custos, apenas dividindo salários com o Palmeiras. Iván Angulo foi revelado pelo Envigado FC, da Colômbia, e colecionou convocações para a seleção de base do país no ano passado. Na atual temporada, o atacante apenas disputou seis jogos.