Lecaros é uma das novidades promovidas por Flávio Tenius contra o Ceará Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Rio - Em dia de protesto e invasão da torcida em General Severiano, o Botafogo, pressionado pela má fase, terá mudanças para enfrentar o Ceará, neste sábado, às 17h, no Nilton Santos. À procura de um substituto para Bruno Lazaroni, o Glorioso, interinamente, comandando pelo preparador de goleiros, Flávio Tenius, entra em campo logo mais com Lecaros, Warley e Matheus Babi como principais novidades.

Pressionado pela derrota para o Cuiabá, no primeiro dos dois jogos válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Alvinegro não vive uma situação confortável no Brasileiro. 'Rei' dos empates, dez em 19 jogos, a equipe está uma posição acima da zona de rebaixamento. Um novo tropeço aumentará a proporção da crise.

Confira a escalação completa: Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Warley, Lecaros e Matheus Babi.



Gatito Fernández e Rentería, machucados, Kalou, poupado, Éber Bessa e Guilherme Santos, diagnosticados com covid-19, são os desfalques. Regularizados, o volante José Welison e o atacante colombiano Angulo são opções no banco.