Publicado 01/11/2020 14:55

Rio - Contratado nesta temporada, o peruano Lecaros fez seu primeiro jogo como titular do Botafogo no último sábado, contra o Ceará. Contudo, o jogador não teve sorte no duelo no Nilton Santos. Na segunda etapa, o atacante sofreu uma dura entrada de Luiz Otávio, lesionou o tornozelo direito e será reavaliado no Alvinegro.

"Lecaros se machucou, não viaja. Foi uma pena a contusão dele, mas não acho que tenha tido influenciado no resultado. O Kelvin entrou bem, buscando, recebeu algumas faltas, tentou", disse o técnico interino do Botafogo, Flávio Tenius. O jogador não enfrenta o Cuiabá, no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.