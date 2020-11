Cavalieri: dedicação aos treinos VITOR SILVA/BOTAFOGO

Por O Dia

Rio - O fim do ano se aproxima e com ele contrato de jogadores vão se encerrando. No Botafogo, Diego Cavalieri, Guilherme Santos, Luiz Otávio e Saulo tem vínculo com o clube até 31 de dezembro. Segundo o 'Ge.com', o Alvinegro já trabalha pela renovação com estes atletas, pelo menos até o fim do Brasileirão, em fevereiro de 2021.