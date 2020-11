César Farías deve ser o novo técnico do Botafogo AFP

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 15:38 | Atualizado 03/11/2020 16:31

Rio - O nome do treinador venezuelano César Farías, que atualmente comanda a Bolívia, é o favorito para assumir o Botafogo. No entanto, segundo informações da imprensa do país divulgadas nesta terça-feira, o técnico decidiu recusar a oferta do Glorioso e seguirá no comando da seleção.

"Vale mais o compromisso com o país do que o dinheiro", teria dito Farías a membros de sua comissão técnica e alguns amigos próximos, segundo o site “Redacción Deportes“.

Ainda de acordo com o veículo, César Farías também recebeu proposta de outro grande clube da América do Sul. No entanto, neste momento, ele não cogita deixar o longo projeto à frente da seleção boliviana.