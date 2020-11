Recém-chegado ao clube, o zagueiro Rafael Forster tem se destacado e está ganhando espaço no time titular Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Rio - O Botafogo foi eliminado na Copa do Brasil pelo Cuiabá, na última terça-feira. Após o duelo, que terminou em 0 a 0, um torcedor foi às redes sociais do zagueiro Rafael Forster cobrar o jogador. O defensor rebateu utilizando palavrões, com tom agressivo e o diálogo foi vazado e publicado pelo site 'Fogo na Rede'.

"Ô amigão, você queria o quê? Que eu saia driblando todo mundo? Que eu chutasse no gol? P****, para de encher o saco! Chato pra c******... Não entende p**** nenhuma de futebol e sai falando mal dos outros. Tu não sabe de nada e ainda quer falar de salário em dia? Tu tá de sacanagem? Tem jogador que não recebe salário completo desde junho. O mês de outubro veio adiantado para alguns, queridão. Você não sabe de p**** nenhuma. Então para de falar merda e vai cuidar da tua vida", escreveu Forster.