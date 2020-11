Ramón Díaz recusou oferta do futebol árabe para treinar o Bota Divulgação

Por O Dia

Rio - Após demitir Bruno Lazaroni há duas semanas, o Botafogo enfim anunciou o novo treinador. O Alvinegro fechou a contratação do argentino Ramón Diaz, ex-comandante do Paraguai. O comentarista Paulo Vinicius Coelho analisou o treinador durante o 'Globo Esporte' neste sábado. Apesar do currículo vitorioso, PVC afirmou que o argentino não é um grande treinador.

"Ramón Díaz não era um grande técnico nem quando era um grande técnico. Mas é uma grande marca, um grande nome. Sua missão é ajudar o Botafogo, mas o Botafogo precisa se ajudar. Não dá mais para trocar de técnico a cada duas semanas", disse PVC. Dentre os títulos conquistados por Ramón estão a Libertadores (1996), Recopa (1997) e Campeonato Argentino (1997, 2002 e 2007).