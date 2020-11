O novo técnico do Botafogo, o argentino Ramón Díaz, já está a caminho do Brasil Reprodução

Por MH

Colecionador de títulos, o argentino Ramón Díaz, de 61 anos, embarcou no início da noite deste sábado rumo ao Rio de Janeiro para assumir o Botafogo. O novo comandante alvinegro chegará com a sua comissão técnica: os auxiliares Emiliano Ramón Díaz e Osmar Ferreyra e o analista Damian Paz.

Antes da viagem, o treinador apareceu em uma foto postada no Instagram, momentos antes do embarque no aeroporto de Assunção, Paraguai. Don Ramón tem chegada prevista ao Brasil para logo no início da madrugada deste próximo domingo.