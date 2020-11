Ramón Díaz recusou oferta do futebol árabe para treinar o Bota Divulgação

08/11/2020

Rio - Don Ramón está em solos brasileiros. Ramón Díaz, novo treinador do Botafogo, desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada entre este sábado e domingo, no Aeroporto Galeão. O argentino assinou um contrato com o clube de General Severiano até dezembro de 2021.

Pela pandemia do novo coronavírus e as normas de segurança, não haviam muitos torcedores no local para receber Ramón Díaz. O treinador falou com a imprensa e prometeu agressividade e que buscará extrair o melhor de cada jogador durante a passagem pelo Alvinegro.





Além de Ramón, chegaram Emiliano Díaz, auxiliar-permanente, Osmar Ferreyra, segundo auxiliar, Damián Paz, analista de desempenho, e Jorge Fidal, preparador físico. A nova comissão técnica acompanhará o Botafogo na partida contra o Bahia, neste domingo, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão.