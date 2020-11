Ramon Díaz vai viver a sua primeira experiência no futebol brasileiro Reprodução

Por O Dia

Rio - O Botafogo tem um novo técnico para a sequência da temporada. O Alvinegro anunciou a chegada do vitorioso Ramón Diaz, ex-River Plate e Paraguai. Ao analisar a contratação do comandante, o jornalista Ana Thaís Matos, salientou o momento financeiro do clube carioca e fez uma comparação com o Palmeiras, que também trouxe o estrangeiro Abel Ferreira para o cargo de treinador.

"Ser técnico do Botafogo não é só pensar taticamente, tem muitos problemas financeiros. É uma equipe extremamente competitiva e com jogadores comprometidos. Identificam muito as limitações e os momentos positivos. Não consigo pensar de que forma técnica o treinador que não conhece o elenco e não está muito por dentro da realidade do futebol brasileiro", disse Ana, que emendou:



“'Ah, você acha legal o Abel no Palmeiras e tem dificuldade com Ramón no Botafogo'"... São situações muito distintas. Abel tem elenco farto e estrutura sólida de trabalho, o Botafogo tem mais dificuldades. Ele vai ter que fazer equipe ficar mais competitiva e sair da parte de baixo com o elenco que tem", complementou a jornalista.