O atacante Kelvin não rendeu o esperado diante do Bahia Vitor Silva/Botafogo/Divulgação

Por MH

Apesar da fragilidade do Botafogo na derrota para o Bahia — 1 a 0, em gol de pênalti polêmico marcado por Rodriguinho —, os jogadores do Alvinegro reclamaram muito da decisão do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, que manteve a sua decisão mesmo após consultar o Árbitro de Vídeo. Para Kelvin, o Botafogo foi muito prejudicado.

"Teve um pênalti também a nosso favor (em Bruno Nazário), ele (o árbitro) para ver o VAR e acabou não dando. Agora passou, quem sofre é a gente. O pensamento é de trabalhar muito durante a semana toda para podermos dar a volta por cima", disse o atacante.