Flavio Tenius Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 09:45

Rio - Com um pênalti polêmico no fim do jogo, o Botafogo foi derrotado pelo Bahia, em Salvador, e entrou na zona de rebaixamento do Brasileiro. Após a partida, o treinador interino Flavio Tenius reclamou da decisão do VAR e citou Sandro Meira Ricci, comentarista da Rede Globo, como argumento contrário à arbitragem.

"Primeiro eu queria ser bem claro e dizer que não houve pênalti. Isso é uma coisa que tem acontecido muito. Não é minha opinião. O juiz teve oportunidade de ir ao VAR e deu um pênalti que não houve. É difícil de você entender essa presença do VAR. É uma tecnologia que veio para ajudar porque parece que os árbitros não conseguem... Porque foi muito claro. Não sou eu que estou falando. Um árbitro de Copa do Mundo (Sandro Meira Ricci) fez a colocação de que não houve pênalti", afirmou.

Em participação no SporTV, o ex-árbitro afirmou que não viu penalidade no lance que decidiu a partida entre Bahia e Botafogo.

"A gente vê na repetição que a bola, primeiramente, bate no joelho. Para mim, o braço dele está no posição natural. E ele só abre mais com o impacto com a bola. Quando o braço abre muito, a impressão do árbitro é que ele está com o braço aberto quando a bola bate, mas ela bate antes no joelho e depois no braço, que estava em posição natural. Para mim ,não é pênalti e discordo da marcação de campo", disse.