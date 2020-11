Roger Martínez está na mira do Botafogo Arquivo pessoal

No último dia da janela internacional de transferências, a diretoria do Botafogo tenta a contratação de mais um reforço para qualificar o grupo. A bola da vez é o atacante Roger Martínez, de 26 anos, que pertence ao América, do México. O jogador colombiano tem contrato até 2023, mas pode estar de saída do clube por não ter aceitado reduzir o seu salário durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Além do time de General Severiano, o atacante também despertou o interesse do Altético Mineiro, segundo informações divulgadas pelo jornal 'Hoje em Dia', de Minas Gerais.

De acordo com o site Telemundo Deportes, Roger Martínez teria pedido a rescisão contratual, algo que não passa pela cabeça dos dirigentes mexicanos. Em julho de 2018, o clube pagou cerca de 8,5 milhões de euros para tirar o atacante do Villarreal, da Espanha, e não permitirá a saída de graça.