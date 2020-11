Kelvin reclama de arbitragem no jogo do Botafogo Reprodução

Por LANCE!

Publicado 09/11/2020 14:26 | Atualizado 09/11/2020 14:26

Rio - Neste domingo, o Botafogo foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0, na Fonte Nova, com um pênalti polêmico no último lance da partida. Em entrevista na saída de campo, Kelvin reclamou da arbitragem de Jefferson Ferreira de Moraes e falou sobre o novo treinador Ramón Diáz.

"Vi o pênalti agora, mas no nosso lance ele viu no VAR e não marcou. Bem, quem sofre é a gente, fazer o quê? Espero que ele faça um bom trabalho, todo mundo aqui tem qualidade e se esforça muito. Infelizmente a bola não está entrando. Vamos fazer de tudo para vencer e quem ganha com isso é o Botafogo", disse Kelvin.

Com o resultado, o Botafogo manteve os 20 pontos e é o atual 17º colocado na tabela do Brasileirão, o primeiro time abrindo o Z-4. O Bahia chegou aos 22 pontos e pulou para 14º posição na tabela. O Glorioso volta aos gramados na próxima segunda-feira (16), em outro confronto direto. O Alvinegro encara o Bragantino, às 20h, no Nilton Santos.