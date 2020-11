Pavez em ação pelo Furacão, em 2017 Fábio Wosniak/CAP

Rio - O Botafogo tenta reforçar o elenco no estouro do relógio. O Alvinegro mostra interesse na contratação de Esteban Pavez, volante de 30 anos que está de saída do Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. O clube de General Severiano, contudo, deve correr contra o tempo para tentar um final feliz na negociação. A notícia foi dada primeiramente pela "ESPN Chile" e confirmada pelo LANCE!.

A janela internacional de transferências fecha nesta segunda-feira. Esta, portanto, é a data limite para o Botafogo inscrever jogadores que estão atuando fora do país. O Alvinegro corre contra o tempo para formalizar uma proposta, tentar convencer os agentes do jogador e selar a contratação.

Tudo isso, porém, depende da saída de Pavez do Al Nasr. O chileno quer deixar os Emirados Árabes Unidos por motivos pessoais. O Botafogo faria uma proposta quando ele estivesse sem vínculo, já que, com dificuldades financeiras, não pode pagar por taxas de transferência.

A rescisão precisa acontecer até esta segunda-feira, já que o Botafogo pode inscrever um jogador sem vínculo com algum clube - mesmo sendo estrangeiro - até o próximo dia 20. Contudo, ele precisaria estar sem contrato desde a data disponível para transferências internacionais.

Pavez é cria das categorias de base do Colo-Colo - ele, inclusive, jogou contra o Botafogo na fase preliminar da Taça Libertadores de 2017. O volante já atuou no Brasil: em julho do mesmo ano defendeu as cores do Athletico Paranaense.

O jogador de 30 anos tem oito partidas pela seleção do Chile. Pavez passou a última temporada no Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. Na Ásia, foram 18 partidas disputadas e dois gols marcados.