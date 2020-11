Ramón Díaz terá muito trabalho à frente do time do Botafogo Reprodução

Por MH

Publicado 09/11/2020 20:03 | Atualizado 09/11/2020 20:38

O sotaque portenho tomará conta de vez do Botafogo a partir da tarde desta próxima terça-feira, quando o técnico Ramón Díaz terá o seu primeiro contato com o grupo de jogadores. Depois, em uma entrevista coletiva virtual, ele será apresentado à imprensa. Além do novo comandante, que chega para ocupar a vaga deixada por Bruno Lazaroni, chegam também os auxiliares-técnicos Emiliano Díaz (filho do treinador) e Osmar Ferreyra, o preparador físico Jorge Pidal e os analistas de desempenho Juan Nicolás Rommannazi e Damián Paz.

Feitas as apresentações, Ramón Díaz ficará ausente por pelo menos dez dias. O novo comandante vai sair do Brasil para passar por uma cirurgia. A nova comissão é que vai assumir os trabalhos e preparar o time para o próximo compromisso do Botafogo no Brasileiro, dia 16, às 20h, contra o Bragantino, no Niltão. O treinador só deverá estrear à beira do campo diante do Fortaleza, no dia 22 de novembro, pela 22ª rodada. O jogo será às 18h15, também no Nilton Santos.



Com uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro entrou na zona de rebaixamento depois da derrota para o Bahia — 1 a 0, gol de Rodriguinho em pênalti inexistente já nos acréscimos da partida. Da nova comissão, apenas o auxiliar Osmar Ferreyra esteve na Arena Fonte Nova para observar a equipe.

Afronta?



Depois de a diretoria alvinegra reclamar da atuação do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, responsável pela marcação do pênalti inexistente contra o Bahia, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o mesmo árbitro para trabalhar no compromisso diante do Massa Bruta. Ele será o assistente 1 do VAR. O árbitro de campo será o paranaense Rodolpho Toski Marques, do quadro da Fifa, auxiliado por Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Ivan Carlos Bohn (PR).