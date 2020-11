Ramón Díaz recusou oferta do futebol árabe para treinar o Bota Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 20:53 | Atualizado 09/11/2020 20:53

Rio - Recém-chegado ao Botafogo, o técnico Ramón Diaz não fará sua estreia nesta semana pelo Alvinegro. O comandante passará por uma cirurgia e deve voltar a Argentina para realizar o processo operatório. O treinador se ausentará do clube por 10 dias. O treinador foi comunicado da necessidade da cirurgia em caráter de urgência, mas a mesma é considerada simples.

Publicidade

Ramón Diaz informou ao Botafogo e colocou nas mãos do clube a decisão de mantê-lo ou não no cargo. O comandante expressou desejo de seguir no Alvinegro, e Emiliano Diaz, filho do treinador, deve comandar o time enquanto o pai não retorna da Argentina. A previsão é de que o técnico esteja à beira do campo no dia 22 de novembro, contra o Fortaleza, na 22ª rodada do Brasileirão.