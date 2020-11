Guilherme Santos, lateral-esquerdo do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/11/2020 13:04 | Atualizado 10/11/2020 13:05

Rio - Durante o último jogo do Botafogo contra o Bahia, o lateral-esquerdo Guilherme Santos precisou ser substituído ainda no primeiro tempo após sentir dores na perna esquerda. Agora, segundo informações divulgadas pelo clube, o jogador teve lesão constatada no músculo reto femoral da coxa esquerda.

Guilherme está realizando tratamento fisioterápico no Botafogo. Com a lesão, o atleta irá desfalcar o Glorioso nas próximas partidas. O clube não deu previsão de retorno.