Rio - Ramón Díaz chega ao Botafogo com trabalho a fazer. Uma equipe que não vence há seis jogos, foi eliminada recentemente da Copa do Brasil e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O argentino e a nova comissão técnica começaram a trabalhar no Estádio Nilton Santos na terça-feira e causaram uma boa impressão nos jogadores.

Vale ressaltar que Ramón, por uma necessidade cirúrgica, teve que voltar para a Argentina. O treinador ficou no Nilton Santos apenas na terça-feira, mas fez questão de se apresentar ao elenco, membros da comissão técnica permanente e funcionários do estádio. Emiliano Díaz, filho e auxiliar-principal, acompanhou o pai no procedimento. Enquanto isto, Osmar Ferreyra, auxiliar, comandará o Alvinegro.

A simpatia foi uma característica destacada por pessoas do Botafogo à reportagem sobre a postura de Ramón Díaz. Ao mesmo que tempo o que fez com educação, o argentino cobrou atitude dos jogadores e focou na palavra "intensidade" em conversas que teve com o elenco durante este período. O fator se repete com os membros da comissão técnica do treinador, que acompanham a ideia do argentino.

Os novos responsáveis pela equipe do Botafogo conversam muito, não têm medo de explicar os conceitos táticos e técnicos que acreditam várias vezes e, assim como a questão da intensidade, citam que o clube precisa voltar a um posto de protagonismo o mais rápido possível. Os treinamentos são puxados e os jogadores são cobrados para exercerem o que é pedido.

Os jogadores do Botafogo gostaram de Ramón Díaz e a nova comissão técnica por sentirem gana e vontade de vencer. O elenco sentiu uma óbvia diferença pela questão cultural de treinamentos, mas comprou a ideia da nova comissão técnica em todos os sentidos.

Osmar e os membros da comissão foram os primeiros a chegar no Estádio Nilton Santos na última quarta-feira para o treino, realizado na parte da manhã. O auxiliar-técnico, assim como o pai, é marcado pelo comprometimento e vontade de trabalhar. Ele teve conversas com Lúcio Flávio e Flávio Tenius, profissionais que comandaram o Botafogo na última semana, para ficar atualizado sobre as questões da equipe.

Sincera, exigente e direta. Três adjetivos que podem descrever a nova comissão técnica do clube de General Severiano.