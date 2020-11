Por O Dia

13/11/2020

Rio - Campeão estadual pelos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, Joel Santana não vem gostando da nova onda das equipes da cidade em apostarem em treinadores estrangeiros. O ex-técnico criticou o Botafogo por apostar em Ramón Díaz, nascido na Argentina.

"Dois já caíram. Vamos parar com essa p... de ficar pegando treinador lá fora, temos bons treinadores aqui dentro. Isso virou doença. Acha que tudo vai dar certo? Não vai não, se não tiver time na mão e competência, vai quebrar. Até agora não entendi por que o Botafogo… É que nem o Vasco, estava bem com o Ramon, mandou embora, olha a situação. O Botafogo estava com Bruno Lazaroni, garoto que conhece a casa, profissional competente, estudioso, fez os cursos que os países pedem… Para que vai fazer curso então? Foram lá sangraram o garoto, colocaram para fora e botaram um camarada que ninguém sabe ninguém viu. Vamos ver se esse cara vai dar certo", afirmou em podcast do seu canal no YouTube.